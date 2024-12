Amica.it - "Solo per una notte", "Il giorno dell'incontro" e "Grand Tour". Trama e recensione dei tre film da vedere al cinema questo fine settimana

Una sarta sola e di mezza età si prostituisce per riuscire a mantenere sé e il figlio disabile. Un ex campione di pugilato (Michael Pitt), dopo alcuni anni di carcere per omicidio stradale in stato di ubriachezza, cerca di rimettersi in sesto per tornare sul ring. In, una storia d’amore tormentato, già premiata a Cannes. Sono le storie al centro dei tredasule schermo(e oltre):per unadi Maxime Rappaz, Ildi Jack Huston edi Miguel Gomes.Buone visioni! #PerUna#CosaNelWeekend #AlInSala Jeanne Balibar in una scena di “per una” (foto Golden Egg Production per Wanted).