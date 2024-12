Quotidiano.net - Scopri la Strada del Vino Nobile e i Sapori della Valdichiana Senese

di Chiara Giacobelli Si chiamadeldi Montepulciano e dei: non è però un vero e proprio itinerario da percorrere, bensì un territorio che comprende una vasta areaToscana, con borghi, colline, vigneti, zone archeologiche e siti termali. Per chi è alla ricerca digenuini e prodotti di qualità non c’è destinazione migliore. È infatti possibile recarsi in una delle molte cantine qui presenti per passeggiare tra le vigne e degustare ildi Montepulciano, o altre tipologie sempre di eccellenza; si visitano fattorie dove vengono allevati i bovini per la carne Chianina e i rari suinicintaallo stato semibrado; si sperimenta la produzione di formaggi nei caseifici; si assaggia l’olio direttamente nei frantoi, dal momento che la coltivazione dell’olivo è un must nella; e ancora, si possono vedere dal vivo le arnie e le api per la produzione del miele; consumare piatti freddi in salumerie o aziende agricole; camminare nei campi di grano, avendo poi l’opportunità dire il funzionamento di un mulino.