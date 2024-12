Rozzano 31enne accoltellato alla fermata del bus | è in condizioni gravi

Leggi su Dayitalianews.com

Tragico ritrovamento ieri sera, giovedì 12 dicembre,dell’autobus in via delle Mimose a, in provincia di Milano: unè stato soccorso inmoltovicinodell’autobus poco dopo le 23:00. L’uomo è stato ritrovato con numerose ferite da taglio al volto e alle gambe, poi trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas, dove si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva al momento in prognosi riservata. Non si sa chi ha aggredito il, né tanto meno quali sono i motivi.Ragazzo, partite le indaginiSul posto sono intervenuti i sanitari dell’1-1-8 e i carabinieri di, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e a risalire all’aggressore. Al momento la vicenda è avvolta nel mistero, ma inevitabilmente ricorda la tragica storia di Manuel Mastrapasqua,deceduto dopo essere statola notte dello scorso 11 ottobre da parte di un 19enne che voleva rubargli le cuffie.