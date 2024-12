Ilrestodelcarlino.it - Revoca gestione casa di riposo Mogliano: polemica tra amministrazione Luchetti e opposizione

Con una delibera del 19 novembre l’ha deciso dire all’Ircr ladelladidi. La minoranza "Insieme si può", composta dall’ex sindaco Cecilia Cesetti con Flavio Zura, Alessandro Cinti e Ilenia Marcattili, solleva la questione, esprimendo preoccupazione per gli operatori, in particolare gli infermieri, e gli anziani. La precedenteCesetti aveva affidato l’incarico all’Ircr, che in questi anni aveva organizzato un sistema basato, da un lato, sull’impiego diretto di infermieri con partita iva; dall’altro, aveva assegnato tramite gara d’appalto alla cooperativa Cooss ladegli operatori socio-sanitari (oss). I cinque infermieri a fine anno dovranno lasciare la struttura, essendo appunto legati all’Ircr; invariata invece la posizione delle oss, perché la convenzione con la Cooss resta in piedi.