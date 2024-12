Sport.periodicodaily.com - Reggiana vs Modena: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre si preparano ad affrontare questo derby in momento delicatondo lasciarsi alle spalle la zona pericolante della classifica.vssi giocherà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa sono dodicesimi in classifica, una posizione in linea con l’obiettivo della salvezza che si spera possa essere raggiunta senza patemi. La squadra di Viali nell’ultimo turno ha colto un successo importante in trasferta sul campo della CRemonese che ha interrotto un periodo di astinenza piuttosto lungo.I canarini sono quattordicesimi con due punti in meno rispetto agli amaranto, ma la loro situazione resta comunque delicata.