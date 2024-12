Sport.periodicodaily.com - Quindicesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Bologna sorprende Baskonia e torna ad esultare

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Buona la prima per coach Ivanovic al debutto sulla panchina della Virtusche, nella, passa in extremis aper 82-81 ed interrompe la striscia di sei sconfitte consecutive. Match complicato per i felsinei che sul fil di sirena rimontano lo svantaggio grazie alla tripla di Cordinier e ai tiri liberi di Clayburn.-VIRTUS81-82a sorridereche ritrova la vittoria dopo sei ko consecutivi. Partono bene le V nere con il 5-2 iniziale grazie alla tripla di Pajola. Monete reagisce subito dando vita ad una lotta punto a punto. Gli ospiti toccano il +5 nel primo quarto, ma si fa raggiungere nuovamente portando il risultato in perfetto equilibrio(21-21). Nel secondo quartova sul +4, prima che gli spagnoli si riportino in avanti (36-22).