Quentin Tarantino spiega perché la televisione non è memorabile come il cinema

Leggi su Cinefilos.it

lanon èilL’acclamato registasostiene che laè menodei film e usa il western di successo Yellowstoneesempio moderno.è salito alla ribalta mondialepioniere delindipendente americano degli anni Novanta, con il suo esordio alla regia Le Iene, acclamato dalla critica nel 1991. Il suo seguito, Pulp Fiction, con il suo cast d’insieme, ha consolidato il suo status di scrittore-regista prodigio che eccelleva nel destreggiarsi tra più storie e attori. Il suo status di autore ha contribuito a renderlo uno dei registi più iconici e interessanti del settore, ed è noto per i suoi film eleganti e le sue opinioni schiette.Secondo Indie Wire, in una recente apparizione a The Joe Rogan Experience,ha parlato delle sue opinioni sullo stato dellamoderna e ha definito Yellowstone “solo una soap opera”.