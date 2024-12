Mistermovie.it - Mister Movie | Giovanni Pernice debutta insieme a Duncan James in Celebrity Hunted UK

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il celebre ballerino italianoè pronto a fare il suo ritorno sugli schermi britannici con una nuova avventura televisiva. Dopo un periodo turbolento legato alla sua uscita da Strictly Come Dancing,si unirà al collega Kai Widdrington per partecipare alla prossima stagione di, il popolare reality show di Channel 4.: Quando Inizia?debutterà in, che andrà in onda dal 5 gennaio 2025. Prodotto in collaborazione con Stand Up To Cancer, il reality vede coppie di celebrità sfuggire a un team di cacciatori esperti, regalando momenti di tensione, strategia e puro divertimento.Matt Bennett, direttore dei programmi di Shine TV, ha anticipato emozioni forti per gli spettatori, con fughe mozzafiato e scene memorabili come un elicottero che insegue un treno nella campagna inglese.