Ilfattoquotidiano.it - Mattarella incontra Abu Mazen: “Violenza inaccettabile a Gaza”. Il capo dell’Anp: “Noi disponibili a riconoscere Israele”

Solo la soluzione dei due popoli e due Stati può dare inizio a una stagione di pace solida e duratura. Il presidente della Repubblica, Sergio, e quello dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas (Abu), sono sulle stesse posizioni. Così, nel corso del loro incontro, hanno voluto lanciare un messaggio alle parti in conflitto affinché si spinga per un rapido cessate il fuoco e l’avvio di colloqui immediati, con l’Anp pronta a fare da subito la sua parte: “Una volta che sarà avviata la soluzione dei due Stati e due popoli, chiederò ai Paesi arabi e musulmani dilo Stato di”, ha promesso Abbas.Il primo passo da compiere, però, è quello di far cessare le armi: “Una volta che ci sarà il cessate il fuoco a, l’Autorità palestinese dovrà avere un ruolo centrale”, ha dettoricordando le stragi “inaccettabili” che si sono susseguite da quella del 7 ottobre 2023: “Dopo l’orrore del 7 ottobre si è aperta una spiraledisuche ha colpito i civili, donne e bambini – ha proseguito ildello Stato – Ci impegniamo per un reale e definitivo cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas.