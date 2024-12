Lanazione.it - Luigi Carboni presenta, presso Le Nuove Stanze – con la cura di Marco Bazzini - la sua mostra

Arezzo, 13 dicembre 2024 –Le– con ladi, la collaborazione della Fondazione Guido d’Arezzo e il sostegno di Magonza – un gruppo di nuovi dipinti che nascono da una ricerca incentrata sulla pratica del disegno, tracciando una riflessione che può trovare origine nell’interpretazione che Giorgio Vasari aveva dato a questa arte come «padre delle tre arti nostre architettura, scultura e pittura». Ma nel variegato percorso dell’artista si fa pittura e scultura, per rimanere sempre in bilico tra linguaggi e modalità espressive differenti.è uno dei pittori italiani più originali, fin da quando ha iniziato a operare dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso. Artista colto e raffinato, ha portato avanti nel tempo una riflessione sul linguaggio pittorico senza mai trasre possibili tangenze con la scultura o altri media artistici.