Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen in DIRETTA: inizia la gara, subito in pista Carrara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIALLE 14.20I PETTORALI DI PARTENZA11:40 Inla svedese Hanna Oeberg e la francese Justin Braisaz.no le partenze delle atlete da podio.11:39 Fa sul serio Chauveau, che rischia il declassamento in IBU Cup vista la forte concorrenza delle giovani transalpine. La francese accelera nel tratto in salita avvicinandosi al primo poligono con un lauto margine rispetto a coloro che sono inin questi frangenti.11:37 Anche le norvegesi inaugurano il weekend dicon la partenza di Arnekleiv.11:35 Al primo rilevamento cronometrico la migliore in queste fasili è la francese Chaueveau.paga 5 secondi.11:35 Come ovvio si susseguono le partenze. E’ i momento della prima padrona di casa, ovvero Dunja Zdouc,11:33 Ed eccola la prima azzurra sul tracciato austriaco.