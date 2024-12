Lanazione.it - Leggende viola da Giba Store ’Gusto e sport’

PISTOIA Metti insieme lo scambio degli auguri natalizi e la possibilità di assaporare prodotti delle eccellenze del territorio e di chiacchierare con sportivi e addetti ai lavori legati al mondo. Tutto ciò è stato possibile nella serata di mercoledì presso il negozio di, in Via degli Orti a Pistoia. Tra i presenti tantissimi ospiti d’eccezione: da Lorenzo Amoruso ad Alberto di Chiara, passando per Sandro Cois e Alberto Malusci, tutti protagonisti nella Fiorentina degli anni Novanta, ma anche Michele Bianchini Mortani, procuratore sportivo della P&P di Federico Pallo ed esponenti della tv e della comunicazione come Simone Pagnini, Luis La Serpe, Elisa Zanetti e Carlotta Comparini. E ovviamente non poteva mancare Costantino Nicoletti, consulente e mediatore sportivo per società e atleti, volto noto da molti anni nel mondo del calcio a tutte le latitudini.