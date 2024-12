Ilfattoquotidiano.it - Il Centro Costa di Bologna è una piccola oasi di ritrovo e socialità. Che va preservata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è unadi, in via Azzo Gardino, nella strada pedonalizzata negli anni Novanta, con visione lungimirante dall’ex sindaco Vitali, che raccoglie in poche centinaia di metri istituzioni culturali e sociali di rilevante interesse.Infatti in questa viuzza, che si snoda tra via Riva e Reno e Porta Lame, praticamente alle spalle delstorico, si trovano la famosa cineteca comunale cinema Lumiere, perla della città per la sua attività conosciuta in tutto il mondo di restauro cinematografico, insieme alla biblioteca fotografica e cinematografica Renzo Renzi; poco più sopra alcune aule e biblioteche della facoltà di Scienze della comunicazione – meglio conosciuta come Dams – il giardino pubblico parco “11 settembre 2001”, l’università Primo Levi, ilpolifunzionale universitario UNIone, la Manifattura delle arti sempre collegata alla cineteca.