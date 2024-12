Metropolitanmagazine.it - Gli sceneggiatori e i produttori di Gomorra tornano a collaborare su una nuova serie: la storia della banda della Uno bianca

Glidi “” Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli sono pronti a esplorare ladi omicidi perpetrati dallaUnoin unathriller poliziesca prodotto da Riccardo Tozzi (“”) e Pietro Valsecchi (“Quo Vado?”). LaUnoera un’organizzazione criminale composta principalmente da ufficiali di polizia con legami con l’estrema destra, attiva durante gli anni ’80 e ’90. Il gruppo, il cui nome si riferisce all’auto Fiat Uno, che i suoi membri usavano frequentemente, operava in Italia, principalmente nella regione centrale dell’Emilia-Romagna. Tra il 1987 e il 1994, laha portato a termine 103 rapine, per lo più rapine a mano armata, causando 24 morti e 102 feriti.Kim Rossi Stuart nella primasulla Unoprodotta da Valsecchi e diretta da Michele SoaviSebbene i capi delle bande siano stati arrestati e assicurati alla giustizia, la loro estrema violenza e il fatto che molte delle loro rapine abbiano fruttato piccoli bottini hanno fatto sorgere il sospetto che fossero in realtà terroristi, forse legati ai servizi segreti italiani.