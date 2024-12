Panorama.it - Fenomenologia dei Sassi di Matera

Fu Palmiro Togliatti, dopo averli visitati nel 1948 ed aver toccato con mano le condizioni igieniche in cui vivevano i suoi abitanti, a definirli “vergogna nazionale” e sarebbe toccato ad Alcide De Gasperi -presidente del Consiglio nel 1950, anch’egli durante una visita, decretarne, nel 1952, lo svuotamento: “non ci sono parole per commentare quello che poco fa ho visto: la povera gente deinon può continuare a vivere come bestie. Se finora nessuno si è preoccupato di queste persone, è venuto il tempo che si faccia qualcosa in loro favore per liberarli da una tristissima condizione”.In realtà ad “accorgersi” diera stato qualche anno prima Carlo Levi (1902-1975), che tra il 1935 ed il 1936 era stato condannato al confino proprio nelle “desolate terre di Lucania” a causa della sua attività antifascista: “deportato” nello sconosciutissimo borgo di Aliano, nelno, nel suo “Cristo si è fermato ad Eboli” aveva contribuito ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale su quel girone infernale.