Una flat tax per incoraggiare i lavoratori

Sacconi Slitta il taglio dell’Irpef al momento in cui sarà verificato il consolidamento dei conti pubblici. È peraltro significativo il riconoscimento della necessità di unatax agevolata al 5% pergli straordinari di medici e specializzandi. Lo scopo è quello appunto di incentivare le prestazioni aggiuntive di queste professioni sanitarie sottraendole alla progressività del prelievo fiscale. Ciò dovrebbe indurre una più generale riflessione sui redditi da lavoro dipendente in quanto viziati dalla combinazione tra bassa produttività e modesti trattamenti mediani. Prima di procedere all’ulteriore ridisegno delle aliquote, forse sarebbe utile riprendere la normativa che entrò in vigore nel 2008. I salari di operai e impiegati potrebbero infatti crescere attraverso una tassazione piatta e agevolata di tutte le componenti premiali della “scomodità” derivante da lavoro straordinario, festivo o notturno come della maggiore produttività e professionalità.