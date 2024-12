Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Val d’Isere: indimenticabile la tripletta del 2000, ultimo podio nel 2019

La Coppa del Mondo di scimaschile 2024-2025 è pronta per fare il suo ritorno in Europa. Si gareggerà, infatti, in Valper un programma che prevede un gigante e uno slalom, come da tradizione. Questa località ha spesso portato grandi risultati ai colori italiani, tanto che nella lunga storia del Circo Bianco il nostro bottino è davvero clamoroso. 37 podi totali così suddivisi: 7 vittorie, 12 secondi posti e 18 terzi posti.Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria ipiù importanti per gli azzurri. Il primo italiano suldella Valrisale all’11 dicembre 1969 con la vittoria di Gustavo Thoeni nel gigante sulle nevi francesi. L’altoatesino prosegue nella stagione successiva con un terzo posto nel gigante del 17 dicembre 1970. Passiamo all’8 dicembre 1972 con un grande risultato: Piero Gros vince il gigante, con Helmuth Schmalz che centra il gradino più basso del