Santa Lucia come raccontare la storia ai bambini

Tra le tante tradizioni che ci accompagnano nel periodo natalizio, quella legata alladiè sicuramente una delle preferite daiè infatti una figura speciale che, in molti Paesi del nord e in alcune regioni italiane, il 13 dicembre porta doni e dolciumi ai più piccoli.La suaha origini legate alla religione e, per certi aspetti, contiene dettagli che possono toccare la sensibilità dei più piccoli.possiamo raccontarla in modo semplice, coinvolgente e adatta a tutte le età?LadiLadiha origine in Sicilia: la giovane, nata a Siracusa intorno al 283 Dopo Cristo, è ricordata per la sua bontà e per la sua fede cristiana, all’epoca ancora perseguitata dall’Impero Romano.La tradizione vuole che, rimasta orfana del padre, decise di dedicare la sua vita alla fede e al servizio dei più bisognosi donando i suoi averi ai poveri.