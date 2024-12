Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2024 in DIRETTA: Jasmin Coratti in finale! Il fratello Edwin per il terzo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36 Parte la finalissima! Tutti con, alla sua seconda big final in carriera. Ad affrontarla la polacca Krol-Walas.sceglie il tracciato rosso, a destra!BIG FINAL FEMMINILE13.36 PODIO PER TSUBAKI: il quinto in altrettante gare. Chiude avanti di 13 centesimi! Quartoper la svizzera Zogg.13.34 Zogg – Tsubaki la small final femminile.SMALL FINAL FEMMINILEFEMMINILE trae Krol-Walas,MASCHILE tra Yankov e Mastnak.13.31 Chiude davanti lo sloveno. 14 centesimi di rimpianto perdopo una gara tecnicamente non perfetta da ambo le parti.13.30 E ora: super scontro- Mastnak. Forza.13.29 YANKOV IN! Altro recupero folle del bulgaro che nelsupera Karl per 3 centesimi. Ennesima rimonta di giornata per lui dopo Cavieziel e Bormolini.