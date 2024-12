Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: finale pari, spareggi in vista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:14è tornato,continua a cercare di capire cosa muovere e cosa eventualmente fare in questo.13:11se n’è andato dallaera per il momento.13:09 40. Rh6. Asi aggiunge mezz’ora e ha l’enorme tempo di un’ora, 12 minuti e 6 secondi. 30? a mossa per entrambi.13:08 39. Te5 40. Af3. Quarantesima raggiunta con 8’29” da, si aggiungono 30 minuti.13:07 39. Ta4. Una vale l’altra, in sostanza. Più che altroattende.13:05 38. Tb4 h5tenta di giocare per l’iniziativa.13:05 Restano 10? aadesso.13:02appare tra il perplesso e lo sconsolato allaera, evidentemente voleva vincere già oggi.ostenta tranquillità totale. 12’30” per il cinese per le prossime tre mosse.