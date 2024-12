.com - Jesi / Sport e disabilità, nasce la prima esperienza per trekking in altura

Leggi su .com

assoluta in Italia. Glini Filippo Bianchelli e Matteo Volpi, insieme a Giulia Pagoni, Michael Pellegrino, Marta Biagetti e Luca Fragola, protagonisti del progetto inclusivo, 12 dicembre 2024 – Nel nostro territorio è nata da alcuni mesi una straordinaria, laassoluta in Italia, tesa a valorizzare il tema dell’inclusività, in particolare verso non vedenti e sordociechi.In particolare, l’”ASD Atletica Castelfidardo 1990”, ha promosso un progetto dal titolo “Iseen, la Natura che Include”, volto a sostenere una formazione mirata aldi persone consensoriale.Il gruppo che ha partecipato al progetto “Iseen, la Natura che include” in SpagnaL’idea è nata da due ragazzi convisiva, Giulia Pagoni di Belvedere Ostrense, e Michael Pellegrino di Osimo, che hanno segnalato alla societàiva fidardense, un Bando denominato “Erasmus Plus”, poi vinto con successiva erogazione del finanziamento.