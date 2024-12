Ilrestodelcarlino.it - Il video, capriola incinta soccorsa sugli Appennini

Reggio Emilia, 12 dicembre 2024 – Appena ha visto l’animale ferito, unacol bacino fratturato, non ci ha pensato due volte a fermarsi per aiutarlo. Ivano Chiapponi, responsabile del Rifugio Matildico di San Polo d'Enza (RE) non è stato indifferente e il 9 dicembre ha soccorso lache era rimasta bloccata in mezzo alla strada con il rischio che una macchina, svoltata la curva, se la trovasse davanti. Il rifugio che gestisce Ivano è anche un Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) ed è punto di riferimento locale per il recupero della fauna selvatica. Chiapponi, come si vede nelche ha pubblicato il 10 dicembre sulla pagina Facebook del rifugio, mostrando l'intero processo di salvataggio, ha evidenziato l'importanza di seguire ogni passo con attenzione per non peggiorare ulteriormente la salute dell'animale e garantire anche la sicurezza di chi si ferma per strada in una situazione del genere.