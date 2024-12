Dilei.it - Chiara Ferragni e Fedez separati ufficialmente: il divorzio entro sei mesi

Alcuni speravano ancora in un potenziale lieto fine. Eterni romantici che, nonostante il tanto odio riversato sui social, la tossicità e gli altarini svelati, avrebbero voluto un ritorno della famiglia Ferragnez, come per anni è stata conosciuta. Invece è tutto finito e stavolta. Nella vita mai dire mai, certo, ma il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione di.Il matrimonio dei Ferragnez è finitoQualche tentativo pare ci sia stato nel corso dei. Nessuno però è andato a buon fine. Del resto i bene informati sostengono che la coppia avesse ferite profonde, mai del tutto sanate. Quanto avvenuto al Festival di Sanremo prima e con il caso Pandoro poi sarebbero soltanto i colpi di grazia subiti da un matrimonio traballante da anni.Ad annunciare la separazione ufficiale sono stati i legali di, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci.