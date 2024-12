Oasport.it - Sofia Goggia a Beaver Creek: “Lo sport non smette di stupirci. Voglio sentirmi sempre meglio”

Sarà l’iconica pista denominata “Birds of Prey” di, negli Stati Uniti, ad ospitare l’opening stagionale delle discipline veloci per quanto concerne il settore femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: l’attesa è tutta per la rientrante, pienamente recuperata dal grave infortunio patito nella scorsa stagione.Sabato 14 si disputerà la discesa libera, mentre domenica 15 andrà in scena il super-G: alla vigilia della prima prova cronometrata l’azzurra ha parlato al sito ufficiale della FIS: “La pista è nuova per tutti, mi piace questo tipo di sfida“.Nella scorsa stagione l’austriaca Cornelia Huetter ha vinto all’ultima gara la Coppa del Mondo di specialità della discesa libera femminile, grazie al successo ottenuto nelle Finali: “Mi è piaciuto guardare quella gara.