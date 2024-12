Psicologia del vestire | abiti come espressione di identità

Leggi su .com

Life&People.it La moda non è solo una questione di tendenze o di abbinamenti di colori e tessuti, ma è un linguaggio silenzioso che comunica chi siamo,ci sentiamo edesideriamo essere percepiti. Ladelci invita a riflettere su questo potente strumento dipersonale e sui nostriraccontino la nostra storia.Abbigliamentoestensione di noi stessiTutti abbiamo un vestito speciale che indossiamo quando ci sentiamo in forma, quando il nostro umore è alle stelle e abbiamo voglia di farci notare. Dietro a ogni nostra scelta d’abbigliamento, c’è un significato che va oltre l’estetica: ci vestiamo in un determinato modo perché stiamo esprimendo il nostro stato d’animo. D’altra parte, nei giorni in cui andiamo di fretta o ci sentiamo svogliati o semplicemente vogliamo stare comodi, non è un caso se optiamo per i soliti jeans e quel maglione avvolgente che ci appare confortevole e protettivola coperta di Linus.