Milano e la sfida della finanza: il futuro degli abitanti in una città turistica

di Marianna VazzanaAlla prima lezione, ai suoi studenti pone sempre questa domanda: quale luogo vorresti trasformare, con il tuo lavoro? "Nelle risposte noto sempre una struggente nostalgia di qualcosa che è andato perduto", spiega Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di. E nelle grandi, oggi, "vedo un’ideologia fortissima, che ha un nemico fondamentale: l’abitante. È il nemico numero unoe delle piattaforme estrattive che oggi chiedono alladi essere prima di tutto produttiva". I cittadini diventeranno una rarità, come il “Milanese a“ cantato da Walter Valdi? "È lecito domandarsi se nelle grandipotranno continuare a vivere i cittadini. Le dinamichehanno bisogno non di, non di famiglie, ma di turisti e di turisti d’affari.