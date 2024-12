Ilrestodelcarlino.it - Il primo quarto d’ora della ripresa decisivo

Due discrepanze saltano all’occhio nel Cesena, che nonostante i due ko di fila in trasferta a Frosinone e Bari è sesto in classifica a 22 punti insieme alla Cremonese: i bianconeri con 25 gol segnati sono il terzo attaccoB alle spalle di due grandi candidate al salto di categoria, la capolista Sassuolo (36 reti) e lo Spezia terzo (27). La difesa dei bianconeri, invece, con 23 gol incassati è da zona playout, peggio hanno fatto tutte le squadre attualmente nei guai, le ultime due in classifica Cittae Sudtirol con 29 reti, poi Sampdoria 27 (15esima in graduatoria) e Salernitana 24 (sedicesima), 23 gol come i romagnoli ha incassato il Brescia (decimo). Tornando alla buona forza offensivasquadra, il Cesena mai ha segnato nel recupero delle partite, il meglio nell’extratime lo hanno dato Sassuolo, Salernitana e Mantova con tre reti a testa.