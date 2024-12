Ilrestodelcarlino.it - I tifosi del Modena pronti ’all’invasione‘

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sabato tutti a Reggio Emilia! Chi non viene è una testa quadra". Con questa frase, pubblicata sulla pagina dei supporters ‘Fc’ icanarini chiamano a rapporto tutta la città e i suoi sostenitori, invitandoli ad accorrere in massa al ‘Città del Tricolore’ per il derby del Secchia che è in scaletta sabato alle 15. La partita è anche l’occasione per celebrare la ‘Giornata Granata’, ovvero un pomeriggio di festa, con parte dell’incasso che verrà devoluto ad alcune associazioni benefiche. Si tratta dell’unico match che non è stato incluso nell’abbonamento e ieri, dopo alcuni giorni di prelazione riservata esclusivamente agli abbonati, è scattata la vendita libera sul circuito ‘Vivaticket’ che ha portato il totale a 4.269 i biglietti venduti, di cui 661 per il settore ospiti; si sottolinea che nei settori Tribuna Ovest, Tribuna Est e Tribuna Sud, l’acquisto è riservato ai residenti nella Provincia di Reggio o ai possessori della ‘Regia Card’.