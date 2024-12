Ilrestodelcarlino.it - Confagricoltura Bologna: bilancio 2024 tra sfide climatiche e successi vitivinicoli

di fine anno in chiaroscuro quello presentato ieri mattina a Tizzano di Casalecchio dal presidente diDavide Venturi, che negli spazi della cantina Visconti di Modrone ha disegnato una situazione di incertezza dovuta dall’andamento climatico e dalla situazione dei mercati. "Le difficoltà produttive, soprattutto in alcuni comparti, persistono da anni facendo perdere redditività alle aziende agricole, e su queste situazioni già compromesse si abbattono gli effetti dei cambiamenti climatici. Non possiamo più farci trovare impreparati sulla prevenzione dal dissesto idrogeologico. Dopo le alluvioni del 2023 e soprattutto quelle delè arrivato il momento che le Istituzioni a tutti i livelli mettano a punto un cronoprogramma condiviso e ben definito degli interventi a tutela del territorio" - ha scandito Venturi osservando che le campagne elettorali sono finite e che "il tema della prevenzione dal dissesto idrogeologico deve diventare prioritario per gli amministratori per dare risultati tangibili alle imprese.