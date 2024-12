Ilrestodelcarlino.it - Comunanza: Sindaco Sacconi e sindacati contro la chiusura dello stabilimento Beko

Deluso, e non potrebbe essere altrimenti, ildiDomenicodopo il vertice al ministero. "Sicuramente avevamo aspettative diverse – conferma il primo cittadino -. Quantomeno ci saremmo immaginati un’apertura da parte dell’azienda. Latiene duro e mostra i muscoli, ma devo ammettere che mi ha fatto piacere vedere come il Governo, insieme agli altri esponenti politici presenti, abbia deciso di non mollare la presa. Posso dire che finalmente siamo tutti uniti e bisognerà vedere, alla lunga, chi vincerà questa partita. Solo al termine capiremo se ha più forza la multinazionale oppure il Governo". Si tratta del resto di uno scenario spaventoso: La newco costituita al 75% da Arcelik e al 25% da Whirlpool, infatti, ha confermato integralmente la proposta che era stata presentata già lo scorso 20 novembre.