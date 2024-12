Ilfattoquotidiano.it - Tegola Napoli, Kvaratskhelia si è fatto male: l’infortunio e i tempi di recupero. Chi può sostituirlo?

Un’altrain casa. Dopo la doppia sconfitta contro la Lazio di Marco Baroni (eliminazione dalla Coppa Italia e k.o in campionato costato il primato in classifica) arriva un’altra brutta notizia alle orecchie di Antonio Conte. Khvicha, che in seguito a un contrasto di gioco nel match di domenica sera all’Olimpico aveva accusato un trauma contusivo al ginocchio destro, è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una “lesione di basso grado al collaterale mediale”.Il giocatore georgiano, come fa sapere il club tramite un comunicato ufficiale, ha già iniziato l’iter riabilitativo. Idisono ancora da stabilire (in genere, sono necessarie circa quattro settimane), ma di sicuro non scenderà in campo nella partita con l’Udinese in programma sabato 14 dicembre.