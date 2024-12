Anteprima24.it - Ospedale Ruggi d’Aragona, la UOC di Odontostomatologia eccellenza nel settore con 5000 prestazioni erogate

Tempo di lettura: 2 minutiLa UOC didell’AOU San Giovanni di Dio edi Salerno, diretta dal Prof. Massimo Amato, si confermadel, conambulatorialinell’anno in corso, e numerose attività di consulenza verso altre U.O.C dell’Azienda, quali Ematologia, Gastroenterologia, Cardiochirurgia e Oncologia. Le attività ambulatoriali disponibili, praticate in un ambiente rinnovato di recente, hanno il supporto di apparecchiature innovative ed altamente tecnologiche, utilizzate da medici professionisti di altissimo profilo.Le principali pratiche eseguite, sono di Chirurgia Orale, anche in pazienti ad elevato rischio, Fast Track per la diagnosi precoce del carcinoma orale, inquadramento e terapia della patologia paradontale, programmi di prevenzione e trattamento del dolore cronico oro-facciale e delle alterazioni patologiche delle mucose orali e dei tessuti periorali, spesso correlate a malattie sistemiche.