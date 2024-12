Cityrumors.it - Nuovo Codice della strada al via dal 14 dicembre: attenzione all’arresto della patente

Leggi su Cityrumors.it

Dopo mesi di discussioni e modifiche altesto, sabato prossimo entrerà in vigore ilfortemente voluto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.Dopo il via libera dalla Camera il 27 marzo scorso, l’ok definitivo dal Senato il 19 novembre, dopo l’approvazione del PresidenteRepubblica, Mattarella e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, finalmente a fine settimana entrerà definitivamente in vigore iltesto delche introduce alcune importanti novità sull’uso del telefonino alla guida, sulla guida in stato di ebbrezza e sotto gli effetti di stupefacenti, per i neopatentati e regola finalmente anche l’utilizzo dei monopattini.al via dal 14– Cityrumors.