L’Andrea Costa suona la carica con Angori | Possiamo giocarcela e vincere con tutti

Una risposta era attesa e dal campo la risposta è arrivata da un’Andreache con la vittoria convincente su Piacenza è riuscita a mettersi alle spalle il -30 di sabato. "dovevamo dare delle risposte come squadra – afferma coach Matteo–. Ai ragazzi ho chiesto di entrare in campo con energia e non arrendersi qualsiasi fosse il risultato. Abbiamo giocato con grande energia e non ci siamo arresi mai, anche quando la partita poteva diventare complicata, penso all’interruzione per il problema al tabellone in cui abbiamo perso l’inerzia e loro sono rientrati. Ma giocando di squadra coinvolgendo sia gli esterni che i giocatori interni siamo riusciti a portare a casa questo risultato che considero molto importante per tanti motivi, non solo per la classifica". Per superare una Piacenza partita bene l’Up è stata abile a salire di livello nel corso della partita, dopo un primo quarto in cui i padroni di casa sembravano avere la meglio.