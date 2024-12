Agi.it - Inventa una rapina per prendere i soldi: arrestata una direttrice di Poste

AGI - Si èta unaa mano armata per appropriarsi del denaro dell'ufficio postale: è questa l'accusa mossa a Lucia Sottile, 52 anni, ormai exdelledi Caccuri, nel Crotonese, che questa mattina è stata sottoposta agli arresti domiciliari in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Crotone su richiesta della locale Procura della Repubblica all'esito di una meticolosa indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Petilia Policastro. L'ormai exè accusata di peculato e simulazione di reato. Allo stesso tempo nei suoi confronti è stato eseguito un sequestro preventivo per equivalente, pari ai circa 30mila euro dei quali si sarebbe appropriata. La fintarisale all'11 novembre dello scorso anno, precisamente nella tarda mattinata di un sabato in cui l'ufficio postale di Caccuri, ubicato in una zona periferica del paese, era deserto.