Inter imbattuta e a caccia degli ottavi | Inzaghi cerca altre risposte contro il Bayer Leverkusen

Leggi su Sportface.it

e adi finale: non sarebbe già aritmetico, ma con una vittoria in Germania l’avrebbe fatto il passo decisivo verso il primo vero obiettivo stagionale, la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League come una delle migliori otto, fatto che consentirebbe ainnanzitutto di sottrarre due partite al già densissimo calendario di una stagione infinita, quindi di trovare, una volta tornata in campo, un accoppiamento in teoria più morbido a febbraio. Ma manca ancora troppo tempo e in casa nerazzurra si fa i conti col presente, e questo dice che l’in Champions sta andando a gonfie vele,con quattro vittorie e un pareggio, senza ancora subire un solo gol e soltanto alle spalle del Liverpool a punteggio pieno. Con quattro punti, e a gennaio con lo Sparta Praga, seppur in trasferta, sembra tutto apparecchiato per prenderne altri tre, sarebbe pass aritmetico tra le migliori otto, questo vuol dire che ilcostituisce un lasciapassare importante, oltre che un test per capire che livello ha raggiunto questa squadra.