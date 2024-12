Ilgiorno.it - “Basta ciclisti sul Mortirolo”: la cima dedicata a Pantani rischia la chiusura

Leggi su Ilgiorno.it

Mazzo di Valtellina (Sondrio) – Chiudere la salita al, dal versante più duro nel comune di Mazzo, perché estremamente pericolosa. È la richiesta indirizzata dall’associazione Amici delal sindaco Franco Saligari. Da tempo l’associazione segnala il deterioramento di una strada che, in condizioni pessime, è diventata molto pericolosa per chi vi transita e in particolare per i. “La situazione è al limite: senza il rifacimento della strada ne chiediamo laal traffico e quindi ai– dicono dall’associazione –. L’amministrazione di Mazzo, non disponendo delle risorse economiche per un serio programma di riqualificazione e messa in sicurezza del tracciato, ha presentato nel 2022 a Regione, Provincia e Comunità Montana di Tirano un progetto articolato degno di un brand internazionale quale è la salita delda Mazzo.