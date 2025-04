Pasquetta a villa Molin la storia dell' uovo di Pasqua e della cioccolata

Pasquetta, villa Molin apre le sue porte per una visita guidata alla villa e al parco alle ore 15 e 16.30.Per l'occasione oltre alla visita alla villa racconteremo la storia delle tradizioni Pasquali, della cioccolata e dell'uovo di Pasqua.Sarà un affascinante percorso.

