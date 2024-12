Abruzzo24ore.tv - A 97 Anni Accusato di Violenza Sessuale: Scandalo e Rinvio a Giudizio

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Chieti - Un anziano proprietario immobiliare,di molestie su una donna di 39, dovrà affrontare il processo per. In un piccolo centro dell’entroterra del Chietino, un caso inquietante ha sconvolto la comunità locale: un uomo di 97è statodinei confronti della sua affittuaria, una donna di 39. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 23 febbraio. La vittima, per proteggere la sua privacy, ha preferito mantenere il riserbo sulla sua identità e sul luogo esatto dell'accaduto. L’anziano, proprietario dell’abitazione affittata alla donna, avrebbe inizialmente avanzato una proposta indecente: “Facciamo sesso, ti regalo la casa e non pagherai più l’affitto”. Di fronte al netto rifiuto della donna, secondo quanto riportato dagli investigatori, l’uomo l’avrebbe bloccata contro un muro e avrebbe abusato di lei toccandola nelle parti intime.