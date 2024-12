Lettera43.it - Valeria Bruni Tedeschi ospite di Belve: «Ho provato cocaina, eroina e Mdma»

I problemi con la droga, il rapporto con la sorella Carla e la relazione fra i suoi genitori. Passando ovviamente per la sua carriera nel cinema e nella tivù.è la nuovadiper la puntata in onda martedì 10 dicembre su Rai 2 in prima serata. Già disponibili alcune anticipazioni con estratti dedicati ai principali temi del dialogo. «Hoogni tipo di droga», spiega l’attrice. «. Un mio fidanzato era tossicodipendente ed è morto. Ho deciso di non provare mai più». Oltre a lei, Francesca Fagnani accoglierà nel suo studio anche Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci, mentre non ci sarà Teo Mammucari dopo il litigio nella registrazione dell’episodio che ha portato il conduttore ad andare via stizzito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2): «Io e Carla abbiamo padri diversi, l’ho scoperto a 30 anni»Come si evince dalle anticipazioni, durante l’intervista Francesca Fagnani chiederà adel rapporto con la sorella Carla.