Dazi Usa, per la Toscana una stangata da 420 milioni. Ecco i settori più colpiti.

Firenze, 4 aprile 2025 – La nuova ondata didecisa dagli Stati Uniti rischia di colpire duramente l’economia. Secondo le stime di Irpet, l’istituto regionale per la programmazione economica, l’introduzione di imposte doganali sulle merci in arrivo negli Usa provocherà una riduzione del Pil regionale pari a 420di euro nel 2025. La crescita attesa scenderà così da +0,8% a +0,5%, con effetti differenziati sui variproduttivi. La decisione annunciata dal presidente americano Donald Trump prevedeal 20% per l’Europa, al 34% per la Cina (che diventano 54% considerando le tariffe già esistenti), al 10% per il Regno Unito e altri Paesi, e tariffe aggiuntive per quelli considerati "worst offenders", ovvero con tassazione elevata sulle esportazioni Usa. Una svolta protezionista che segna il passaggio dalla globalizzazione al ritorno delle barriere commerciali.