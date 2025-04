Chiccheinformatiche.com - “Vota per la figlia di una mia amica” – truffa su Whatsapp

Negli ultimi tempi, si è diffusa una nuovasuche sfrutta la fiducia tra contatti per ingannare gli utenti e sottrarre dati personali. Il messaggio incriminato invita are per ladi un’in un concorso, ma nasconde intenti fraudolenti.“per ladi una mia”: come funziona lasuIl raggiro inizia con la ricezione di un messaggio da un contatto noto, che chiede dire per una giovane partecipante a un concorso o talent show. Il messaggio include un link che, se cliccato, reindirizza a una pagina web fraudolenta. Successivamente, l’utente riceve un SMS con un codice di verifica, apparentemente necessario per completare il voto. Inserendo questo codice, itori ottengono l’accesso all’accountdella vittima, utilizzandolo per diffondere ulteriormente latra i suoi contatti.