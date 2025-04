Gqitalia.it - Uniqlo ha creato un completo da 130€ così bello da sfidare ogni logica

Per la maggior parte, gli abiti non sono ciò che chiameremmo "pezzi su cui investire" A meno che non siate soggetti ai capricci di un codice d'abbigliamento d'ufficio particolarmente rigido, probabilmente non li indosserete spesso e i migliori possono costare un bel po'. Di tanto in tanto, però, un marchio si inventa qualcosa e offre un abito assurdamente buono a un prezzo che sembra quasi uno scherzo. Ebbene, sono qui per dirvi cheha appena trovato una soluzione e ha confezionato un abito incredibilmente valido a meno di 130 euro.