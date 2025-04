La Prevenzione Insieme | una giornata dedicata alla sensibilizzazione e al controllo dell' udito

Prevenzione Insieme", una giornata dedicata alla sensibilizzazione e al controllo dell'udito.L'iniziativa, promossa da Nonno Ascoltami, uditoltalia, membro del World Hearing. Ilpescara.it - "La Prevenzione Insieme": una giornata dedicata alla sensibilizzazione e al controllo dell'udito Leggi su Ilpescara.it Sabato 19 aprile 2025, dalle ore 09 alle 13, nella sala consiliare del Palazzo di Città a Montesilvano, si terrà "La", unae al.L'iniziativa, promossa da Nonno Ascoltami,ltalia, membro del World Hearing.

"La Prevenzione Insieme": una giornata dedicata alla sensibilizzazione e al controllo dell'udito. Montesilvano, "La Prevenzione Insieme" in Municipio.

