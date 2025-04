Zalewski Inter Inzaghi ha deciso | sarà riscattato dalla Roma ecco cifra e data per il colpo

Zalewski Inter, alla fine Simone Inzaghi sembra aver deciso sull'esterno nerazzurro, sarà riscattato dalla Roma, ecco cifra e dataZalewski Inter, il futuro – più che giallorosso – sembra nerazzurro per il giovane esterno di Simone Inzaghi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola il club meneghino sarebbe ormai deciso a riscattare il giocatore attualmente in prestito dalla Roma. ecco i dettagli dopo i primi mesi vissuti all'ombra del Duomo. Zalewski Inter – «Tanto è bastato all'Inter per sciogliere le riserve e decidere che sì, Zalewski è un giocatore sul quale puntare anche nelle prossime stagioni: il diritto di riscatto da 6,5 milioni, a giugno, con ogni probabilità sarà esercitato e Nicola si vestirà definitivamente di nerazzurro. Che i dirigenti dell'Inter puntassero sull'esterno cresciuto nella Roma era chiaro già dalla trattativa portata avanti a gennaio: il dialogo era stato inizialmente avviato sulla base di un prestito secco, ma il club nerazzurro ha insistito per strappare l'opzione per il riscatto e riservarsi così la possibilità di mettere definitivamente le

