Investita mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali Anna Maria muore dopo aver lottato una settimana in ospedale Aveva 53 anni e faceva la farmacista a Roma

Roma, nel quartiere Don Bosco, dove una farmacista di 53 anni, Anna Maria Russo, è deceduta in seguito a un violento impatto con un’automobile mentre stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali. Il sinistro si è verificato nella serata del 26 marzo 2025, in piazza San Giovanni Bosco, all’incrocio con via Marco Fulvio Nobiliore.Investita mentre attraversava: la dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, la donna è stata Investita da una 60enne alla guida di un’auto mentre stava attraversando sulle strisce. L’impatto è stato violentissimo. Anna Maria Russo è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata e successivamente trasferita all’ospedale Gemelli, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Leggi su Dayitalianews.com Un drammatico episodio ha segnato la fine del mese di marzo a, nel quartiere Don Bosco, dove unadi 53Russo, è deceduta in seguito a un violento impatto con un’automobilestavando regolarmente. Il sinistro si è verificato nella serata del 26 marzo 2025, in piazza San GiovBosco, all’incrocio con via Marco Fulvio Nobiliore.va: la dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, la donna è statada una 60enne alla guida di un’autostavando. L’impatto è stato violentissimo.Russo è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata e successivamente trasferita all’Gemelli, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

