Presunta violenza sessuale Il professore e la preside finiscono ai domiciliari

domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, con l’accusa di violenza sessuale su minorenne (una studentessa della propria classe) aggravata dal contesto scolastico; la preside dello stesso istituto è a sua volta agli arresti domiciliari, accusata di favoreggiamento personale poiché lo avrebbe aiutato a eludere le investigazioni in corso. Questi i contorni giudiziari del terremoto che ha scosso il mondo della scuola pistoiese. Le misure cautelari nei confronti dei due (di cui non riveliamo le generalità per tutelare la Presunta vittima) sono scattate lo scorso venerdì, su ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari Luca Gaspari, al termine del lavoro d’indagine portato avanti dai carabinieri e diretto dal sostituto procuratore Chiara Contesini. Lanazione.it - Presunta violenza sessuale. Il professore e la preside finiscono ai domiciliari Leggi su Lanazione.it Un docente di un istituto superiore della provincia di Pistoia è finito agli arresti, con applicazione del braccialetto elettronico, con l’accusa disu minorenne (una studentessa della propria classe) aggravata dal contesto scolastico; ladello stesso istituto è a sua volta agli arresti, accusata di favoreggiamento personale poiché lo avrebbe aiutato a eludere le investigazioni in corso. Questi i contorni giudiziari del terremoto che ha scosso il mondo della scuola pistoiese. Le misure cautelari nei confronti dei due (di cui non riveliamo le generalità per tutelare lavittima) sono scattate lo scorso venerdì, su ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari Luca Gaspari, al termine del lavoro d’indagine portato avanti dai carabinieri e diretto dal sostituto procuratore Chiara Contesini.

