Dilei.it - Ed Sheeran torna con Azizam, testo e significato del nuovo singolo

Leggi su Dilei.it

I primi caldi primaverili portano con sé leggerezza e buonumore, e lo stesso sembra valere per Ed, chesulla scena musicale con, untutto da cantare e ballare.L’artista di Photograph inaugura una nuova fase della sua carriera sperimentando con nuovi suoni, senza però perdere l’identità musicale che lo ha reso uno degli artisti più amati al mondo. In, infatti, fonde due culture diverse, dando vita a un brano dal sapore internazionale e dal ritmo coinvolgente. Scopriamo insieme ile ildel pezzo.Ed, ildi “”Il brano, in arrivo il 4 aprile, anticipa il suoalbum Play ed è frutto di una collaborazione con il produttore svedese-iraniano Ilya Salmanzadeh. La sua particolarità parte proprio dal titolo,, è un termine persiano che significa “mia cara” o “mia amata” e riflette il cuore emotivo della canzone.