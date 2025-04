Ilgiorno.it - Traffico di droga, si chiude il cerchio magico: arrestati altri 5 uomini vicini al capo ultrà Luca Lucci. Chi sono

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – È il terzo tempo di un'indagine antiche ancora una volta ruota attorno alla figura del narcotrafficante. Un'indagine che ha preso linfa dalle chat criptate della piattaforma segreta SkyEcc e che poi si è intrecciata con altre inchieste che hanno coinvolto il quarantatreenne ormai ex leader della Sud rossonera, in cella dal 30 settembre comedella presunta organizzazione criminale che si era presa il secondo anello blu di San Siro. In manette All'alba di venerdì 4 aprile 2025, gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dai magistrati della Dda, hanno arrestato cinque persone, sospettate di essere state parte di un'associazione per delinquere finalizzata alinternazionale di cocaina, hashish e marijuana. In cellafiniti Yuri Trocino, 38 anni, Francesco Messina, 39 anni, Gerardo Aldo Mori Matos, 45 anni, Attilio Mormile, 48 anni, e Francesco Siani, 51 anni.