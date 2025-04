Famiglie più ricche le imprese tirano la cinghia

Nel 2024 il reddito disponibile delle Famiglie consumatrici a prezzi correnti è aumentato del 2,7%, pari ad un incremento di 35,2 miliardi. Prosegue a ritmi più contenuti la crescita dei prezzi determinando un aumento dell'1,3% del loro potere d'acquisto, ossia il reddito disponibile espresso in termini reali, che non aveva subito variazioni nel 2023. È quanto emerge dal report dell'Istat "I conti nazionali per settore istituzionale - anni 1995-2024". La dinamica meno sostenuta della spesa per consumi finali delle Famiglie (+1,7%, +21,3 miliardi), rispetto al reddito disponibile, ha determinato nel 2024 una ripresa della quota di reddito destinata al risparmio. La propensione al risparmio delle Famiglie – annota l'istituto guidato da Francesco Maria Chelli – è passata dall'8,2% del 2023 al 9% del 2024.

